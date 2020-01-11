Дух українського Різдва завітав до Лондона. У британській столиці влаштували різдвяну благодійну вечірку. Чим частували і як розважали гостей бачила Ірина Іванова.

Вертеп, ярмарок, українські колядки та кутя з узваром. "Ангели чудяться", - таку назву мала різдвяна вечірка, яку влаштував Український інститут у Лондоні. Гостей запросили поспівати, почастуватися національними стравами та взяти участь у благодійному аукціоні.

"Ми намагаємося представити українську культуру в своїй різноманітті, багатстві, і заохотити людей. Тому що зараз в Україні є багато справді цікавих проектів, дуже красивих речей, і зокрема, книжок, наприклад, які ми тут продаємо. Чи принтів. Прекрасні іграшки від "Кози-Дерези". Тобто, з одного боку так, це товари, а з іншого - це дуже красива життєдайна культура", - говорить Марина Пезенті, директорка Українського інституту в Лондоні.

Український інститут у Лондоні - це незалежна благодійна організація, яка поширює українську культуру у Великій Британії. Різдвяні фандрайзинги тут уже стали традиційними - таку вечірку влаштовують втретє. Під живу музику гостям показували колажі від львівської арт-платформи "Ковчег". А Молодий театр у Лондоні - влаштував вертеп. Актори перенесли біблійні події, пов'язані з народженням Христа, у наш час.

"А я перепрошую, ви не є часом бізнес-партнером царя Ірода? "

"Так, мені що не подобається твій тон. Ну і що що я є бізнес-партнером царя Ірода? Так шо ти добре подумай перед тим, як говорити про якогось там царя".

У приміщенні пістрявіли багаті орнаменти вишиванок, коли як не на свято надягати своє національне вбрання. Серед присутніх були не лише українці, а і закордонні друзі.

"Я би хотіла купити кілька прикрас, дуже ними зацікавилась. І ще зробила би ставки на оту картину на аукціоні, але, боюсь, ціна підскочить надто високо", - говорить Чиллі, відвідувачка.

Українські новорічні прикраси та іграшки представила етно-майстерня з Тернополя. Усі вироби - ручна робота за авторською технологією, яка підкорила чи не всі континенти. Такі іграшки виготовляють з екологічних матеріалів, випікають у печі й декорують.

"Нам дуже приємно, що українська орнамістика - це та цікава нашими бабусями дідусями сформована. Це то, що цікавить людей за межами України, які не мають українського коріння. І вони захоплюються цим", - Ярослав Колодій директор з продажу за кордоном етно-майстерні.

Під кінець вечірки влаштували аукціон, серед лотів - обід з письменником Сергієм Жаданом та зустріч з митцями у Львові. Усі зібрані кошти підуть на розвиток проектів Українського інституту в Лондоні.