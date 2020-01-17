На Тернопільщині виготовляли підробні паспорти [ Редактировать ]
На Тернопільщині викрили ділків, які виготовляли підробні документи. Зокрема, посвідчення водія, паспорти громадянина України, ID-картки, дипломи про освіту, медичні довідки для водіїв та номерні знаки.
Усе можна було замовити та придбати через інтернет за ціною від п'яти до двадцяти тисяч гривень. Організував поліграфічний центр уродженець Запоріжжя просто у власному будинку. Збував фальшиві документи - через спільників у восьми областях України.
"Під час обшуків було вилучено ряд спеціальної техніки високотехнологічної, за допомогою якої фігуранти виготовляли документи високої якості голографічних елементів, що унеможливлювало розпізнати від справжніх документів, які використовують громадяни України", - говорить Дмитро Різник, заступник начальника управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області.
по теме
Поліція презентувала додаток "Стоп наркотик"
Понад 300 електронних адрес наркокрамниць заблокувала поліція за допомогою чат-боту "Стоп наркотик". Про це повідомили в МВС під час презентації цього додатку
У Черкассах затримали торговців амфетаміном та марихуаною
Ділки збували амфетамін у Черкасах і Тальному. Влаштував бізнес житель обласного центру, а забезпечувала постачання психотропів його довірена особа 39-річна жінка
На Буковині працівники обласного "Держгеокадастру" привласнили землі учасників ООС
У Чернівцях мітингували учасники бойових дій. Вони дізналися, що землю, яку мали виділити їм, отримали працівники обласного "Держгеокадастру". Усього 15 ділянок по два гектари кожна. Чи можна допомогти ветеранам?
У МВС презентували мобільний додаток для боротьби з розповсюдженням наркотиків
Допомогти поліції блокувати нарко-адреси можуть усі бажаючі користувачі. Для цього потрібно завантажити додаток на свій смартфон
МВС розслідує можливе незаконне стеження за екс-послом США Марі Йованович в Україні
Національна поліція Україна почала розслідування після публікації Комітетом з розвідки Палати представників США матеріалів про те, що під час каденції в Україні за послом США Марі Йованович нібито здійснювалася незаконне стеження