Володимир Зеленський повернув призов з 18 років [ Редактировать ]
В армію тепер знову з 18. Володимир Зеленський підписав указ про цьогорічний військовий призов. Згідно з документом, до армію братимуть з 18 і аж до 27 років.
Нагадаю,з 2015 року до лав Збройних Сил і МВС призивали 20-річних юнаків. Літній набір до війська триває з квітня по червень, осінній із жовтня по грудень.
Втім цієї весни 18-річних ще не призиватимуть. Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк. Хіба що вони добровільно зголосяться піти на службу.
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