Україна висунула нові умови для проведення виборів на Донбасі [ Редактировать ]
Повернення переселенців на Донбас та їхня участь у голосуванні - такі нові умови для виборів на Сході висунула Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи. Зустріч провели напередодні в Мінську.
Київ наголосив: волевиявлення може бути тільки за умови повернення державного рубежу під контроль України або міжнародних спостерігачів. І запропонував створити робочу підгрупу з питань кордону.
А також закликав моніторингову місію ОБСЄ до повторної верифікації відведення важких озброєнь та місць їхнього зберігання.
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