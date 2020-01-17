Повернення переселенців на Донбас та їхня участь у голосуванні - такі нові умови для виборів на Сході висунула Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи. Зустріч провели напередодні в Мінську.

Київ наголосив: волевиявлення може бути тільки за умови повернення державного рубежу під контроль України або міжнародних спостерігачів. І запропонував створити робочу підгрупу з питань кордону.

А також закликав моніторингову місію ОБСЄ до повторної верифікації відведення важких озброєнь та місць їхнього зберігання.