В китайском городе Ухань, количество инфицированных достигло 258 человек. В свою очередь ученые из Гонконгского университета предполагают, что вирус уже поразил более 1300 человек и распространился на 20 городов. Об этом сообщает Reuters.

Так, в результате заражения погибли 6 человек.

Данными о возросшем количестве погибших поделился мэр Ухани Чжоу Сяньван.

Ранее мы писали о том, что украинских туристов предупреждают об опасном вирусе в Китае. Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. В США начали разрабатывать вакцину от страшного вируса. Отметим, что в китайском городе Ухань уже три человека скончались от нового типа коронавируса.

Также мы писали о том, что в Госкомитете по вопросам гигиены и здравоохранения Китая заявили, что возможность передачи нового типа пневмонии от человека к человеку, подтвердилась. Вирус может передаваться при контакте с инфицированными, в связи с чем возникает необходимость экстренных мер.

Тем временем Украине обещают две волны гриппа: в конце 2019 года и в начале 2020. Ранее podrobnosti.ua сообщали, как защититься от гриппа.