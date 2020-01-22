В Харькове на ведущем государственном научно-исследовательском институте в области проектирования электрических сетей "Укрэнергосетьпроект" накопились долги по зарплате.

Как передает Depo.Харьков, об этом говорится в открытом обращении представителя инициативной группы коллектива и бывших работников государственного научно-исследовательского института "Укрэнергосетьпроект" Максима Чумаченко на имя президента Владимира Зеленского.

Чумаченко подчеркнул, что института "Укрэнергосетьпроект" уже около 60 лет, и на сегодня это единственная государственная организация в сфере проектирования магистральных и межгосударственных электрических сетей. Институт внесен в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства в научной и электроэнергетической деятельности.

Он отметил, что последние несколько лет финансовое положение института ухудшилось. "В условиях двухдневного рабочего недели Институт в 2016 году окончил выполнения работ по договорам, которые были заключены в конце 2015. Реализация произведенной продукции и текущие финансовые показатели, незначительные объемы работ и полное отсутствие работ государственного заказа (доходная и расходная части) дали возможность достойно, без долгов, просуществовать Института до декабря 2017 года. Самостоятельно выйти из такого кризиса без помощи Государства не виделось возможным", - подчеркнул Чумаченко.

Однако с 2018 года на предприятии начали накапливаться долги. Обращение в Министерство энергетики и угольной промышленности с просьбой принять меры остались без ответа.

"Объемы работ по государственному заказу предоставили бы возможность Института остаться в отрасли действующим и прибыльным предприятием, создали бы благоприятные условия для завершения организационных мероприятий по ликвидации Киевского филиала, дальнейшей реорганизации филиала в г. Днепр и дальнейшего определения статуса имущества, которое за отсутствием объемов работ и другой потребности лишь накапливает задолженность перед бюджетами различных уровней на его содержание и составляет свыше 1,2 млн грн в настоящее время"", - говорится в документе.

Чумаченко также отметил, что в 2018 году директором института был назначен Валерий Щабельський, который не является специалистом-энергетиком и разработчиком. "Люди стали увольняться из института. В судах рассматривали иски о выплате задолженности по зарплате. Все исковые требования по выплате заработной платы удовлетворяли и передавали в исполнительную службу. На сегодня только за зарплатой открыто более 60 исполнительных производств. Работники, годами, десятилетиями на собственном опыте обслуживали стратегическую отрасль, остались без гарантированных заработных плат и подтвержденного пенсионного страхования за систематическую неуплату отчислений и налогов", - говорится в обращении.

По сведениям Чумаченко, полиция начала уголовное производство из-за невыплаты на предприятии зарплат. От имени трудового коллектива он попросил Зеленского помочь в защите прав на оплату труда, пенсионное страхование, а также право государства на энергетическую безопасность.