Настя Каменских поразила фанатов ярким видео [ Редактировать ]
Известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно показала "горячее" фото в купальнике, удивила поклонников новым видео. Так, соответствующую публикацию артистка сделала в своем Instagram.
На нем певица демонстрирует фанатам разные образы под фрагмент своей новой песни. Она также обратилась к аудитории за помощью подобрать наряд, в котором Настя будет "встречать" премьеру.
"Уже завтра премьера хита "MIAMI"... Будем зажигать", - написала в описании Настя.
Are you ready?💥Уже завтра премьера хита “MIAMI” в коллаборации с @jacobforever и @elgatoindio? Будем зажигать 💃🏻🥰 а, пока, помогите выбрать образ, в котором встречать премьеру: 1,2 или 3? Пишите в комментарии свой выбор👇🏻#miami #tiktok #tiktokmexico #mexico #look #lookoftheday
Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)
Фанаты пришли в восторг от яркого видео и написали Насте много теплых слов в комментариях.
Ранее мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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