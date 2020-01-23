Известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно показала "горячее" фото в купальнике, удивила поклонников новым видео. Так, соответствующую публикацию артистка сделала в своем Instagram.

На нем певица демонстрирует фанатам разные образы под фрагмент своей новой песни. Она также обратилась к аудитории за помощью подобрать наряд, в котором Настя будет "встречать" премьеру.

"Уже завтра премьера хита "MIAMI"... Будем зажигать", - написала в описании Настя.

Фанаты пришли в восторг от яркого видео и написали Насте много теплых слов в комментариях.

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