Известная артистка Настя Каменских показала фото с отдыха в Мексике, где она отдыхает вместе со своим мужем. Соответствующими снимками она поделилась на своей странице в Instagram.

Снимок получился достаточно "горячим". В кадре звезда позирует в черном открытом купальнике среди пальм. Также видно, что Настя только вышла из воды, ведь ее тело покрывают капельки воды, а волосы мокрые.

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Снимок звезда подписала следующим образом:

Спокойствие, умиротворение и уединение.

Подписчики активно комментируют новый кадр артистки, высказывают ей свое восхищение. Однако нашлись и те, кто, как всегда, раскритиковал Каменских:

"Оставайтесь всегда самой красивой и привлекательной женщиной", "Красотка, фигурка супер, просто глаз не оторвать", "А что с животом?", "Я все понимаю, красиво, женственной..... но зачем так плавки натягивать? Это красота такая нынче?"

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