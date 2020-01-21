Каменских показала "горячее" фото в купальнике [ Редактировать ]
Известная артистка Настя Каменских показала фото с отдыха в Мексике, где она отдыхает вместе со своим мужем. Соответствующими снимками она поделилась на своей странице в Instagram.
Снимок получился достаточно "горячим". В кадре звезда позирует в черном открытом купальнике среди пальм. Также видно, что Настя только вышла из воды, ведь ее тело покрывают капельки воды, а волосы мокрые.
Снимок звезда подписала следующим образом:
Спокойствие, умиротворение и уединение.
Подписчики активно комментируют новый кадр артистки, высказывают ей свое восхищение. Однако нашлись и те, кто, как всегда, раскритиковал Каменских:
"Оставайтесь всегда самой красивой и привлекательной женщиной", "Красотка, фигурка супер, просто глаз не оторвать", "А что с животом?", "Я все понимаю, красиво, женственной..... но зачем так плавки натягивать? Это красота такая нынче?"
Ранее мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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