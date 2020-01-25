У нескольких иностранных студентов Байкальского государственного университета заподозрили симптомы коронавируса. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Росси, на сайте администрации Иркутской области

5 студентов из Китая взяли под особый контроль из-за нового вируса, который вспыхнул в Китае.

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"Риск был в том, что эти студенты уезжали на каникулы домой. После проведенных анализов оказалось, что у всех студентов грипп. Но для исключения подозрения на коронавирус их анализы направлены в Новосибирск", - заявили в местной больнице.

Раньше сообщалось о том, что с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя.

Во Франции подтвердили два случая заболевания новым смертельным коронавирусом 2019-nCoV, который вызывает пневмонию. Один в пригороде Парижа, второй - в Бордо.

Напомним, что новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. Однако они нашли способ лечения. А в изолированном из-за смертельного коронавируса городе Ухань, жители устраивают драки за еду в супермаркетах.