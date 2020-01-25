На сайте президента Украины Владимира Зеленского появляются петиции, в которых Зеленского призывают запретить въезд в Украину из Китая и прекратить торговлю с КНР из-за нового коронавируса.

На сайте петицию уже подписали 757 человек. Автором петиции является Владимир Шевчук, а на сайте документ был обнародован 24 января.

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"С целью предотвратить проникновение вируса в нашу страну. Тщательная проверка всех пассажиров и багажа (особенно животных), как это сделано сейчас в США. Мыть руки недостаточно. Нужны конкретные радикальные действия", - указывает автор петиции, опубликованной 22 января.

Во Франции подтвердили три случая заражения коронавирусом. Два пациента были госпитализированы в Париже. Об этом заявила министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен.

Напомним, что новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. Однако они нашли способ лечения. А в изолированном из-за смертельного коронавируса городе Ухань, жители устраивают драки за еду в супермаркетах.

Раньше сообщалось о том, что с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым вирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.