Риск распространения коронавируса вырос - ВОЗ [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения изменила оценку риска заражения новым коронавирусом на международном уровне. Об этом сообщает AFP.
Теперь риск заражения изменен с "умеренного" на "повышенный". При этом до 27 января организация сообщала, что риск заражения является очень повышенным в Китае, повышенным на региональном уровне и умеренным на международном.
"Речь идет об ошибке в формулировке, и мы ее исправили", - сообщил представитель ВОЗ.
Карта распространения коронавируса:
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
А 27 января, состоялось заседание СНБО, на котором обсудили ситуацию новым коронавирусом из Китая. Так, украинцам было рекомендовано покинуть страну.
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