У містечку Василівка на Запоріжжі двоє ентузіастів збирають для армійців автомобілі. Кілька з них уже передали на передову. Над чим працюють зараз - знає Сергій Бордюжа.

"Ну, вот так люди помогают. Кто даст сидушку. Кто даст радиатор".

Автомобілі для армії василівські волонтери збирають від початку війни. Ось так, по гвинтиках, реставрують давно списану та іржаву техніку. Наразі черга ось цього "Луазу".

"В течение двух лет я собирал запчасти по всей Украине. Процесс сборки сам, при наличии запчастей, идет быстро. Но когда этого нет...", - розповідає Олег Попов, волонтер.

Доки Олег відшукує запчастини, його сімдесятирічний напарник - за автослюсаря.

"Это я уже сделал, я уже знаю, что "Ирокез" не подведет людей. Я его называю "Ирокезом". Это такой: ни горы, ни низу. Он будет лезть кругом, но не подведет", - запевняє Олексій Закревський, волонтер.

За підмайстра шипун Гоша. Лебідь, що мешкає в чоловіка, від нього ні на крок не відходить.

"От меня никуда не отходит. Я оце там ковыряюся, он придет, станет и стоит. Где что-то мелкое, все у меня забирает. Да, це я тебя, це я тебя. Да, умничка".

Якщо над "Ірокезом" роботи ще на кілька місяців, то над цим "Бобіком" майже завершені. Волонтери кажуть: машину обкатають і на фронт.

"Где нормальная машина с малым клиренсом не пройдет, то "УАЗ", конечно, проедет. Включаем два моста, пониженную передачу".

На черзі волонтерського капремонту ще дві машини. Списані в районній лікарні карети швидкої допомоги.

"Вона отработала, уже не один миллион прошла, наверное. Ну, як ви самі бачите, в общєм, техніческоє состояніє пєчальноє, ну я думаю, за щьот наших волонтьоров машина получить нову жизнь", - говорить Ігор Губа, механік Василівського відділення швидкої допомоги..

За наявності запчастин, волонтери планують поставити машини "на колеса" за півроку.