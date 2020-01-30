Вже післязавтра "Нафтогаз" може припинити постачання газу в 16 населених пунктів України. Причина - заборгованість підприємств-теплокомуненерго. Про це повідомляють на сайті компанії.

Постачальники заборгували газовому монополісту понад 400 мільйонів гривень. Проблеми з опаленням можуть виникнути, зокрема, в Одесі, Кривому Розі, Дніпрі, Полтаві, Харкові та Сумах. Щоб уникнути відключення - тепловиків закликали вже сьогодні розрахуватися з "Нафтогазом".