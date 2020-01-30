"Нафтогаз" може припинити постачання газу в 16 населених пунктів України [ Редактировать ]
Вже післязавтра "Нафтогаз" може припинити постачання газу в 16 населених пунктів України. Причина - заборгованість підприємств-теплокомуненерго. Про це повідомляють на сайті компанії.
Постачальники заборгували газовому монополісту понад 400 мільйонів гривень. Проблеми з опаленням можуть виникнути, зокрема, в Одесі, Кривому Розі, Дніпрі, Полтаві, Харкові та Сумах. Щоб уникнути відключення - тепловиків закликали вже сьогодні розрахуватися з "Нафтогазом".
по теме
Законопроект про працю недосконалий та повинен бути узгоджений з новими лідерами профспілок
Законопроект про працю недосконалий, але прогнозований. На цьому наголосили колишні народні обранці. За їхніми словами, документ очікуваний тому, що чинний трудовий кодекс не змінювали вже майже 50 років
Зоряні свідки: у США вирішують чи викликати свідками чиновників з команди президента
У Сенаті США, де тривають слухання щодо імпічменту Трампа, зав'язалася суперечка - викликати для свідчень чиновників з команди президента чи ні
СБУ накрыла российскую "ботоферму "в Киеве
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность "ботофермы"
Безпека журналістів у Європі та реформа судової системи в Польщі: що обговорили в ПАРЄ
Суперечливі зміни в судовій системі Варшава почала ще 2015. І відтоді чує критику на свою адресу
Уряд оприлюднив результати оцінки кількості населення
Оцінювання було пробне - так званий електронний перепис. Зкрема, дані надавалися й мобільними операторами