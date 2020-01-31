На Дніпропетровщині закривають тубдиспансери. Вже не працює стаціонар у Нікополі. На черзі медзаклад у Павлограді. Лікарі вирішили йти на мітинг. Кажуть, за таких скорочень - хворі з відкритою формою туберкульозу опиняться на вулиці. Подробиці знає Олена Мендалюк.

У Павлоградському тубдиспансері вільні майже усі палати, порожніми коридорами ходять лише кілька хворих. Олександр Ангелов - пенсіонер. Сюди потрапив кілька днів тому, про хворобу дізнався випадково. У звичайній лікарні у чоловіка виявили відкриту форму туберкульозу. Пацієнта терміново госпіталізували у диспансер.

"Буквально людей сживают. Вот как если у меня какие-то проблемы, в дальнейшем, где мне лечится? Предлагают ехать в Днепропетровск. Это не реально", - говорить Олександр Ангелов, пацієнт Павлоградського тубдиспансеру.

Напередодні місцевих медиків поставили перед фактом - стаціонарне відділення у Павлоградському тубдиспансері закривають. Тут пацієнти проходитимуть лише амбулаторне лікування.

"Не все социально адаптированы, не все смогут поехать и не все финансово смогут это сделать. Поэтому часть из них, наверное, останется дома. Часть из них не захочет ходить каждый день на прием к врачу. Часть их них уйдут в массы - будут ездить в трамваях, в автобусах, в магазины ходить", - говорить Тетяна Шишкіна, лікар-фтизіатр Павлоградського тубдиспансеру.

Павлоградський тубдиспансер обслуговує 250 тисяч населення, 800 із них перебувають на обліку. Після закриття медзакладу хворі з відкритою формою туберкульозу опиняться на вулиці, застерігають лікарі.

"У нас туберкулез на уровне эпидемии. Потом случится пандемия. Увеличиваться будет просто в неимоверных количествах заболевания и заражения бальным", - наголосила Марина Рябко, медсестра Павлоградського тубдиспансеру.

Крім того, без роботи залишаться близько сотні медиків.

"Оптимизация тянет за собой сокращение рабочих мест, сотрудники оказываются на улице на сегодняшний день, в том числе и работоспособные не только пенсионеры, у которых дети", - зазначила Юлія Половна, завідувачка Павлоградського тубдиспансеру.

Працівники Павлоградського тубдиспансеру вийшли на мітинг під стіни Дніпропетровської обласної держадміністрації. У Департаменті охорони здоров'я, медиків заспокоїти нічим. Кажуть, зараз триває друга фаза реформування системи охорони здоров'я, яка передбачає закриття стаціонарів. Передусім задля економії.

"Процес не відворотній взагалі медичної сфери. Він полягає в тому, що ми повинні рахувати кошти і якщо коштів не вистачає - ми повинні їх використовувати раціонально в тих медичних закладах, які будуть ефективними", - заявив Олексій Гончарук, заступник департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації.

До 2023 року в області працюватимуть лише два фтизіатричні центри для хворих на сухоти у Дніпрі та у Кривому Розі. Медики Павлоградського тубдиспансеру попереджають - протестуватимуть і надалі, вже у Києві.