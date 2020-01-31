"Вони хочуть отруїти нашу демократію": Трамп закликав прихильників не боятися справи про імпічмент [ Редактировать ]
Важливо, що цей візит відбувається на тлі вирішального дня у Вашингтоні. Там сьогодні сенатори дійшли до ключового моменту драми з імпічментом Дональду Трампу. І от чи перетвориться ця драма на трагедію для американського президента - дізнаємося з хвилини на хвилину.
Інтрига в тому, чи буде Сенат заслуховувати нових свідків? Республіканці поки що категорично проти. Однак, не всі. Дехто з них вагається. І от якщо їхніх голосів усе-таки вистачить, то відповідати на дуже незручні для Трампа питання доведеться дуже впливовим та поінформованим людям. Таким як Джон Болтон, колишній радник Трампа з питань національного безпеки. А ситуація така, що кожне слово, кожне нове свідчення може стати вироком для президента. Якщо навіть не імпічментом, то серйозним політичним ударом перед виборами. Тож подивимось, чим усе закінчиться.
"Усі ці спроби щодо імпічменту не спрацюють. Ось побачите. Просто спостерігайте. Вони (демократи) хочуть анулювати ваші бюлетені, отруїти нашу демократію та зламати всю систему управління. Цього не буде. Кажу вам. Демократи витратили останні три роки на те, щоб результати минулих виборів скасували. Та я не хвилююся. І чому, власне, мене це не турбує? Адже я мав би непокоїтися. Зробімо так, щоб вони зазнали ще однієї нищівної поразки у 2020. Вибори третього листопада, запам'ятайте!"
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