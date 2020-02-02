Під Запоріжжям відточували навички ведення бою з диверсантами [ Редактировать ]
Стрілецький день для резервістів. Під Запоріжжям на одному з військових полігонів відточували навички ведення бою з диверсантами.
Як усе пройшло? - бачили наші кореспонденти.
Спочатку - теорія.
"Добралися на расстояніє кидка гранати - всьо, метрів 15, максимум, всьо, закинули".
А потім - практика.
"- Закрутили, да? - Да, да да. - Всьо. Гранатой - вогонь".
Щонайменше сто чоловіків на спеціальному полігоні Нацгвардії. І себе показують, і на інших дивляться. Повчитися - є чому. Особливо, коли працює контрдиверсійна бригада.
Із півсотні тих, хто на полігоні, - ветерани АТО. Та порадами молодих інструкторів не гребують.
"Ну, це така галузь, шо там, її багато не буває. Її завжди. Щось нове вивчаєшь. І це найбільш важливо, я, на мій погляд, це найбільш важлива складова частина бойової підготовки - це саме тактична підготовка. Ну і сама медична підготовка", - говорить Павло Герук, резервіст 110 окремої бригади територіальної оборони Запорізької області.
Медичній підготовці тут приділяється особлива увага. Медики кажуть: правильно накласти джгут повинен уміти кожен боєць.
"Время, за которое мы его должны наложить, это минимум 30 секунд. Максимум".
І який стрілецький день без стрілецької зброї. В руках - новітні натовські карабіни. Про такі тут поки що тільки мріють.
"Потому что автомат Калашникова уже морально устарел. Он не может соревноваться на поле боя с новым вооружением. Поэтому хотелось бы, чтобы это все-таки вводили в войска", - говорить Олег Шишлов, працівник Запорізького обласного військового комісаріату.
Такі стрілецькі дні для запорізьких резервістів - а це бригада із більш ніж трьох тисяч осіб - проводять щомісяця. Не беручи до уваги інших військових занять. Тож люди тут мотивовані й навчені - кажуть командири.
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