Стрілецький день для резервістів. Під Запоріжжям на одному з військових полігонів відточували навички ведення бою з диверсантами.

Як усе пройшло? - бачили наші кореспонденти.

Спочатку - теорія.

"Добралися на расстояніє кидка гранати - всьо, метрів 15, максимум, всьо, закинули".

А потім - практика.

"- Закрутили, да? - Да, да да. - Всьо. Гранатой - вогонь".

Щонайменше сто чоловіків на спеціальному полігоні Нацгвардії. І себе показують, і на інших дивляться. Повчитися - є чому. Особливо, коли працює контрдиверсійна бригада.

Із півсотні тих, хто на полігоні, - ветерани АТО. Та порадами молодих інструкторів не гребують.

"Ну, це така галузь, шо там, її багато не буває. Її завжди. Щось нове вивчаєшь. І це найбільш важливо, я, на мій погляд, це найбільш важлива складова частина бойової підготовки - це саме тактична підготовка. Ну і сама медична підготовка", - говорить Павло Герук, резервіст 110 окремої бригади територіальної оборони Запорізької області.

Медичній підготовці тут приділяється особлива увага. Медики кажуть: правильно накласти джгут повинен уміти кожен боєць.

"Время, за которое мы его должны наложить, это минимум 30 секунд. Максимум".

І який стрілецький день без стрілецької зброї. В руках - новітні натовські карабіни. Про такі тут поки що тільки мріють.

"Потому что автомат Калашникова уже морально устарел. Он не может соревноваться на поле боя с новым вооружением. Поэтому хотелось бы, чтобы это все-таки вводили в войска", - говорить Олег Шишлов, працівник Запорізького обласного військового комісаріату.

Такі стрілецькі дні для запорізьких резервістів - а це бригада із більш ніж трьох тисяч осіб - проводять щомісяця. Не беручи до уваги інших військових занять. Тож люди тут мотивовані й навчені - кажуть командири.