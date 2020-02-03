Кредиты для бизнеса: Кабмин запустил новую программу [ Редактировать ]
В понедельник, 3 февраля, правительство Украины запустило государственную программу доступных кредитов "5-7-9%" для малого бизнеса. Об этом сообщил премьер Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Эта программа для тех, кто давно мечтал о своем маленьком бизнесе, но до сих пор не решался на это по разным причинам. Дешевые кредиты для людей предусмотрены на создание и расширение собственного малого и среднего бизнеса под рекордно низкий процент - 5, 7 или 9% на сумму до 1,5 миллиона грн сроком до 5 лет.
На программу правительство выделило 2 млрд грн - за год это позволит выдать более 50 000 доступных кредитов, создать 90 тысяч новых рабочих мест и привлечь около 2 млрд грн внутренних инвестиций в сферу малого бизнеса, сообщил Гончарук.
"Мы рассчитываем, что за 5 лет сумма выданных доступных кредитов достигнет 30 млрд грн. Чтобы запустить экономику, нужно дать доступ к дешевым ресурсам. Деньги не должны быть "дорогими", а потому государство компенсирует часть процентной ставки на кредиты, которые будут выдавать банки", - сказал Гончарук.
Раньше сообщалось о том, что Кабмин согласовал увольнение Кравцова. А также премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о соглашении транзита газа, которое позволит снизить цену на газ для потребителей. Напомним, в пресс-службе Минэнерго рассказали, как изменится тариф при нулевом транзите.
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