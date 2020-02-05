Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался бесплатной услугой по внесению квалифицированной электронной подписи на чип ID-карты гражданина Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк рассказал, что в целом государство уже выдало 4,4 млн ID-карт. С сегодняшнего дня их владельцы могут бесплатно получить услугу по внесению КЭП на чип ID-карты.

Вы можете, не выходя из дома или офиса, использовать электронные сервисы. Среди прочего - открывать бизнес, - отметил Максим Соколюк.

Известно, что в Оболонском отделе миграционной службы Владимир Зеленский прошел процедуру получения паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и сдал паспорт-книжечку.

Также работники миграционной службы внесли в документ квалифицированную электронную подпись.

Очень круто. Очень быстро. В целом вся процедура длилась три минуты. Некоторое время потратили на введение личных данных. Есть электронная подпись, - заявил президент.

Зеленский уточнил, что и услуга по внесению электронной подписи в паспорт гражданина Украины, и запуск приложения "Дія", презентация которого предварительно запланирована на 6 февраля, являются примерами реализации стратегии действующей власти "Государство в смартфоне".

Раньше сообщалось о том, что Зеленский призвал турецкие компании инвестировать в Украину. А также Зеленский обсудил с Эрдоганом возможность импорта каспийского газа в Украину.