У Києві європосадовець пробуде два дні

Новий єврокомісар з питань сусідства і розширення - Олівер Варгеї - сьогодні прибуде до України. Мета візиту - підтвердити підтримку реформ і обговорити виконання Угоди про асоціацію.

Комісар, зокрема, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, спікером Дмитром Разумковим і прем'єром Олексієм Гончаруком.

На зустрічі з очільником уряду мають підписати угоду про підтримку електронного врядування в Україні. У Києві європосадовець пробуде два дні.