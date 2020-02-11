В Україну прибуде новий єврокомісар з питань сусідства і розширення [ Редактировать ]
Новий єврокомісар з питань сусідства і розширення - Олівер Варгеї - сьогодні прибуде до України. Мета візиту - підтвердити підтримку реформ і обговорити виконання Угоди про асоціацію.
Комісар, зокрема, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, спікером Дмитром Разумковим і прем'єром Олексієм Гончаруком.
На зустрічі з очільником уряду мають підписати угоду про підтримку електронного врядування в Україні. У Києві європосадовець пробуде два дні.
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