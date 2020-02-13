Сергей Левочкин: Украина не готова к новому этапу медреформы [ Редактировать ]
Медреформа не принесет реального улучшения сферы здравоохранения, поскольку ее финансирование не соответствует декларируемым задачам. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин, комментируя планы Минздрава начать реформу второго и третьего уровня медпомощи с 1 апреля.
"Финансирование медицины остается на уровне 3% ВВП вместо положенных по закону 5%. А потому тарифы на услуги специалистов и на операции устанавливаются исходя из наличия средств, а не из их реальной стоимости. Соответственно, речь не будет идти о том, чтобы зарплата врачей повысилась. Более того, при нынешнем уровне финансирования многие больницы вынуждены будут закрыться", - заявил Сергей Левочкин.
Политик сообщил, что при расчете тарифов не была учтена инфляция, рост минимальной зарплаты, рост цен на медикаменты и коммунальные услуги. В итоге, по его словам, расценки, предлагаемые больницам, составляют лишь 10-30% от реальной стоимости услуг. Поэтому львиную долю затрат на лечение по-прежнему будут нести пациенты.
"Как можно говорить о распространении реформы на второй и третий уровни медицинской помощи, если даже проблемы "первички" еще не решены? Несмотря на заявления об увеличении объема средств, выделяемых на одного человека в 1,6 раза, в реальности больше денег лечебным учреждениям не поступит из-за снижения корректирующих возрастных коэффициентов. Поэтому "Оппозиционная платформа - За жизнь" настаивает на том, что нужно прекратить все эксперименты с медициной до тех пор, пока ее финансирование не выйдет на необходимый уровень", - резюмировал Сергей Левочкин.
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