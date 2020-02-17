Україна евакуюює аргентивців з Уханя [ Редактировать ]
Аргентина висловила подяку Україні за готовність евакуювати з Уханя їхніх громадян разом з українцями. Відповідну заяву оприлюднили на сайті аргентинського МЗС. Скільки саме аргентинців забере український літак з Уханя, відомство не поточнило.
Чартер має вилетіти завтра - про це раніше повідомляли в уряді. Планують забрати 58 людей, 11 з них - іноземці. Після повернення усіх направлять на двотижневий карантин.
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