Понад 300 пасажирів з лайнера Diamond Princess, де виявили коронавірус, перевезли на військові бази у США. Незалежно від результатів перевірки, їх помістили на 14-денний карантин. Інфекцію діагностували в чотирнадцятьох громадян США.

За останніми даними у світі від коронавірусу померли 1873 людини. Вилікували понад півтори тисячі пацієнтів.