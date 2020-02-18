США евакуювали своїх громадян із лайнера Diamond Princess [ Редактировать ]
Понад 300 пасажирів з лайнера Diamond Princess, де виявили коронавірус, перевезли на військові бази у США. Незалежно від результатів перевірки, їх помістили на 14-денний карантин. Інфекцію діагностували в чотирнадцятьох громадян США.
За останніми даними у світі від коронавірусу померли 1873 людини. Вилікували понад півтори тисячі пацієнтів.
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