Чи будуть евакуйовані українці, що перебувають на борту судна Diamond Princess у японському порту Йокогама? Це питання поки що залишається відкритим. Адже коли йдеться про евакуацію, говорять насамперед про пасажирів судна. Натомість усі 25 українських громадян на борту - члени екіпажу. До речі, одного з двох, які підхопили інфекцію, сьогодні мають виписати з лікарні. За останніми повідомленнями - стан обох задовільний.

Тим часом, сьогодні - за день до закінчення терміну карантину - японська влада повідомила про 88 нових випадків зараження на судні. А що стосується здорових людей, то їх готують до евакуації. Напередодні своїх громадян забрали Сполучені Штати, найближчим часом рейси до Японії запланували ще кілька держав. Олена Абрамович розкаже - які саме.

Це президентський борт Південної Кореї. Саме на ньому завтра летітимуть додому корейці, які провели два тижні на судні Diamond Princess. З 14 громадян на репатріацію зголосилися п'ятеро. Більшу кількість співвітчизників очікують у Гонконгу - понад 3 сотні. За ними відправлять два літаки, а вдома розмістять у новозбудованому карантинному центрі.

"Вони уже провели 14 днів карантину на кораблі та пройшли тестування. Але після повернення до Гонконгу ми вимагатимемо від них відбути ще 14-днів карантину. І це обов'язкова умова", - наголошує Каррі Лам, головнокомандувач Гонконгу.

Оголосили про евакуацію своїх громадян із Diamond Princess також США, Австралія, Канада та Італія. На борту наразі перебуває понад 3 тисячі пасажирів. Вірус підхопили уже 542 людини. Хворих зазвичай відправляють відразу до лікарень Японії. Тамтешні лікарі подумують випробувати на них ліки проти СНІДу.

Між тим, китайські чиновники звітують: кількість загиблих зростає.

"Станом на 24:00 17 лютого підтверджено 58 016 випадків захворювання у Китаї. Серед них - 11 741 тисяч пацієнтів у тяжкому стані. Загальна кількість вилікуваних і виписаних становить 12 552. Смертельних випадків - 1868. А сукупних повідомлень про підтверджені випадки захворювання - 72 466", - зазначає Мі Фенг, речник комісії з охорони здоров'я Китаю.

Наразі новий міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран, заявив: не виключає, що спалах коронавірусу в Китаї переросте у пандемію з поширенням по всьому світу.

"Це - водночас і попереднє припущення, і вірогідний ризик. Треба бути готовим до всього. І Франція готова", - запевняє Олів'є Веран, міністр охорони здоров'я Франції.

У Всесвітній Організації охорони здоров'я водночас наголосили: не варто сіяти паніку.

"Нам треба вкрай обачливо використовувати такі слова як "пандемія". Ми вже говорили про це: ризик у Китаї дуже високий, регіонально високий, і він великий у всьому світі. Але йдеться не про високий ризик пандемії, а про небезпеку того, що хвороба може поширитися далі", - підкреслює Мішель Раян, виконавчий директор програми здоров'я ВООЗ.

Паніки у Євросоюзі через коронавірус не має. Ніяких масок на обличчях, і звично жваві вулиці. Єдиний випадок смерті від хвороби у Євросоюзі був зафіксований у Франції - і це був літній китайський турист. Ну а більшість громадян ЄС, які підчепили хворобу, вже вийшли з лікарень.