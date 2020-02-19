Депутати Волинської обласної ради припинили діяльність єдиної на всю область дитячої лікарні. Багато-профільний медзаклад, де щорічно лікуються тисячі маленьких пацієнтів, приєднали до перинатального центру. Проти такої реорганізації вже виступив тисячний колектив лікарні. Чого бояться медики? та чи не постраждають від таких реформ маленькі пацієнти? - дізнавалися наші кореспонденти.

Обласна дитяча лікарня у Луцьку відкрилася ще 34 роки тому. Нині це єдина багатопрофільна установа, де лікуються всі діти Волині. Та невдовзі - не буде і її.

"Сесія вирішила припинити в дужках реорганізувати діяльність юридичної особи ВОДТМО, тобто нашої структури, в яку входить обласна дитяча лікарня, поліклініка і санаторій "Дачний". Передати нас в підпорядкування перинатальному центру і все майно вилучити, передати в рахунок перинатального центру", - наголосив Сергій Ляшенко, генеральний директор КП "Волинське обласне дитяче територіальне медичне об'єднання".

Таке рішення шокувало колектив лікарні. Кажуть, перинатальний центр будували як один зі своїх структурних підрозділів. А тепер він став їхнім правонаступником.

"Мала відкриватися єдина структура. Потім їх від'єднали - перинатальний центр утворили. А тепер якась логіка помінялась і "кишенькова" обласна рада об'єднує це все", - зазначив Олександр Попазогло, завідувач відділенням реанімації КП "Волинське обласне дитяче територіальне медичне об'єднання".

Перинатальний центр у Луцьку запрацював лише півроку тому. Цей проект державі обійшовся у понад 200 мільйонів гривень. Натомість дитячій лікарні у цей час доводилося фактично виживати. За два роки з обласного бюджету їй перепало трохи більше мільйона.

"Наша лікарня уже дуже давно не отримує ніякої суттєвої допомоги. Ремонтів нам очевидно не потрібно, обладнання нам не потрібно, зате на цьому фоні відкриваються нові якісь структури, які беззаперечно всім і необмежено забезпечені", - наголосила Олена Мельничук, лікар-неонатолог КП "Волинське обласне дитяче територіальне медичне об'єднання".

Та попри все, керівництво лікарні змогло залучити понад 90 мільйонів гривень іноземних інвестицій. Вдалося оновити обладнання, операційні, відкрити три нових відділення. І вже практично завершити підготовку до другої ланки медреформи.

"Установа майже на 90% з чимось там відсотків готова до підписання, до контрактування послуг з НСЗУ. З припиненням діяльності нашої установи - повністю припиняється дії всіх ліцензій", - зазначив Сергій Ляшенко, генеральний директор КП "Волинське обласне дитяче територіальне медичне об'єднання".

Саме через медичну реформу, - пояснюють в облраді, - Волинь не зможе фінансово утримувати ці два комунальні підприємства. Мовляв, вони розміщені на одній земельній ділянці, тож і функціонувати їм як одне ціле.

"Чому власне приєднання одної до іншої установи, - тому що почався процес заключення декларацій з НСЗУ і тому ліквідувати структури ми не можемо. Тому що не буде заключений договір. А приєднання дозволяє це зробити", - стверджує Людмила Тимощук, голова Комісії соціального захисту, охорони материнства й дитинства Волинської облради.

Працівники дитячої лікарні написали звернення до депутатів з проханням зберегти їхню лікарню, як окрему медустанову. Рішення ж обласних депутатів оскаржуватимуть в суді.