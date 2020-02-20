Літак не може сісти у Харкові через туман

Літак з китайського міста Ухань досі не приземлився в Україні. Згідно з даними рейсу, борт мав сісти в аеропорту Бориспіль о 7.45, утім час прибуття на табло весь час змінюють. А за даними сервісу з відстежування польотів, лайнер кружляє між Харковом, Дніпром та Полтавою.

Ще напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що, можливо судно прибуде саме до Харкова. Про все докладніше розпитаємо в нашої кореспондентки Світлани Шекери, вона зараз на летовищі Харкова.

Світлано, доброго ранку. Чи є вже підтвердження, що літак справді приземлиться у Харкові?

- У Харкові чекають приземлення чартерного рейсу із китайської провінції Ухань. Інформація з'явилася вчора пізно ввечері, сьогодні її підтвердив голова ОДА. На аеродромі ходять медики у костюмах хімзахисту. Пригнали п'ять автобусів. Також чиновники запевнили, що карантин у Харкові евакуйовані проходити не будуть.

Літак не може сісти у Харкові через туман.