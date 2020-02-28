Володимир Зеленський пообіцяв повернути українцям телебачення без кодування [ Редактировать ]
Президент обіцяє повернути телебачення тим, хто втратив супутниковий телесигнал через кодування українських каналів. Сьогодні в Офісі глави держави відбулась зустріч з представниками чотирьох основних медіа-груп.
Рішення про те, щоб зробити телесигнал платним, було ухвалене ще у 2017 році. Для медіа-груп це питання бізнесу. Однак для держави - також інформаційної безпеки.
Внаслідок кодування мільйони українців втратили можливість перегляду понад 20 каналів - залишились у вільному доступі непопулярні та інформаційні.
Президент і медійники домовились, що за кілька найближчих тижнів до 16 березня українцям повернуть ті можливості телеперегляду, які були раніше.
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