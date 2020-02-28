Президент обіцяє повернути телебачення тим, хто втратив супутниковий телесигнал через кодування українських каналів. Сьогодні в Офісі глави держави відбулась зустріч з представниками чотирьох основних медіа-груп.

Рішення про те, щоб зробити телесигнал платним, було ухвалене ще у 2017 році. Для медіа-груп це питання бізнесу. Однак для держави - також інформаційної безпеки.

Внаслідок кодування мільйони українців втратили можливість перегляду понад 20 каналів - залишились у вільному доступі непопулярні та інформаційні.

Президент і медійники домовились, що за кілька найближчих тижнів до 16 березня українцям повернуть ті можливості телеперегляду, які були раніше.