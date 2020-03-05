Верховна Рада розгляне звільнення Генпрокурора [ Редактировать ]
Сьогодні увечері Верховна Рада знову збереться на позачергове засідання. На ньому мають розглянути питання висловлення недовіри Генпрокурору Руслану Рябошапці.
Розглянути це питання на пленарному засіданні рекомендував профільний комітет парламенту.
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