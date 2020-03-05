Кабмін продемонстрував свою профнепридатність і погрішив економічну ситуацію в Україні - Віктор Медведчук

У Верховній Раді сьогодні тільки і розмов, що про Кабінет міністрів та заплановану ротацію в уряді - чинний прем'єр написав заяву, він іде у відставку. З чим прийде новий?