В п’ятницю, 6 березня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" з Олексієм Ліхманом заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук та політичний експерт Володимир Фесенко розповіли, якої політики - зокрема, щодо економіки та промисловості слід чекати від нового уряду.

Володимире, давайте спробуємо спрогнозувати - скільки ще хвиль кадрового цунамі нам очікувати? Перша знесла Гончарука. Друга - Рябошапку. Чи будуть третя та четверта, які знесуть відповідно керівництво Нацбанку та НАБУ?

Спочатку я все ж таки чекаю хвилі, яка принесе нам нового генпрокурора і ще декількох міністрів у складі уряду. Щодо керівництва НБУ та НАБУ тут ризики є для нинішніх керівників. У всякому разі дійсно є витоки інформації, і я скажу більше – є лобісти такого рішення, люди, які просувають його і переконують президента. Проте, є проблема - законодавче обмеження. Закон дає виключно перелік підстав для звільнення голови Нацбанку України. Реальний сценарій може бути тільки один на мій погляд, це, як і з Гончаруком - добровільна відставка.

Пані Євгеніє, новий прем'єр Денис Шмигаль поки що не знайшов декількох міністрів. Зокрема, на економічний блок. Коли завершиться добір кадрів? Та чим конкретно нові урядовці повинні відрізнятися від попереднього складу Уряду, щоб не піти у відставку так само безславно?

Дійсно, економічний блок за пріоритетами буде один із найголовніших у цьому уряді. Потрібно дуже добре подумати, підшукати відповідну людину. Тут не варто поспішати протягом кількох днів. Насправді Денис Шмигаль одразу сказав, що йому потрібно максимум тиждень-півтора для того, щоб заповнити повністю всі вакантні посади, в тому числі і ті, які стосуються економіки. Але вже розпочав свою роботу міністр фінансів Ігор Уманський. Він дуже досвідчений. Уже він перебуває в переговорах з МВФ, розбирається в стані бюджету країни.

Володимире, чи вірите ви у те, що уряд Шмигаля зможе працювати ефективніше, ніж уряд Гончарука? Шмигаль вже казав, що не хоче змінювати курс уряду. Якщо курс залишається попереднім, то чому результат має бути інший?

Я думаю, що курс держави визначали виборці на виборах минулого року і визначає президент. У всякому разі у зовнішній політиці, у політиці національної оборони. Ми бачимо, що він впливає на інший напрям державної політики. Я думаю, що курс дійсно буде незмінним по європейській інтеграції і по реформах, які вже започатковані. А от корекція окремих реформ, напрямів може бути.