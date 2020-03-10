З першого квітня випишуть і двісті пацієнтів медзакладу

Персонал кіровоградської обласної психіатричної лікарні попередили про скорочення. З першого квітня випишуть і двісті пацієнтів медзакладу. Усе через зменшення фінансування - в рамках медичної реформи вторинної ланки. Докладніше - Олена Бринза.

У цьому жіночому відділенні Кіровоградської обласної психіатричної лікарні - хворі з гострими психічними розладами. Усі п'ятдесят ліжкоміць зайняті. Однак з першого квітня двадцятьох пацієнтів доведеться виписати.

"Куда мы будем этих больных девать что с ними будет - мы сами не знаем, родственников уже ставим в известность. Это у кого есть, а у части родственников вообще нет, поэтому мы не знаем где они остануться", - говорить Тетяна Дубчак, завідувачка відділення гострих психічних захворювань.

Що робити у цій ситуації - не знають і рідні. Олені Павлівні вже за місяць доведеться забрати з лікарні сина.

"Я окажусь еще в более худшем положении. Его оставить я не могу. Нанимать, вы знаете, это 2-3 тысячи, потому что дома его одного оставить нельзя. То как быть, как быть с этой реформой - я вообще в шоке", - говорить Олена Купчак, мама пацієнта.

Без роботи вже з першого квітня залишиться і частина персоналу медзакладу. Санітарці Євгенії та медсестрі Ірині вже повідомили про скорочення.

"Приходится уезжать, в такие рамки наше правительство нас поставило, что приходится уезжать за границу, чтобы зарабатывать деньги", - говорить Євгенія Полтавська, санітарка.

"На все отделение с острыми больными один на один остается одна медсестра, один санитар, учитывая состояние наших больных то, что они в любое время дать психомоторное возбуждение, то будет очень крайне трудно", - говорить Ірина Хмара, медсестра.

Виписати з медзакладу двісті пацієнтів та звільнити сто вісімдесят співробітників - вимушені через скорочення фінансування - пояснює головний лікар. Цьогоріч його зменшили майже на 20 мільйонів гривень.

"Вот представьте такую массу людей, это ж не только проблема нашего учреждения, выпишутся, я общаюсь с коллегами, так сложилось исторически, что кроме этого стационара им некуда деваться, их в социум некуда выписывать", - говорить Олександр Тарасенко, головний лікар КЗ "Кіровоградська обласна психіатрична лікарня".

Хто опікуватиметься цими особливими пацієнтами, якщо їх викинуть на вулицю - наразі невідомо.