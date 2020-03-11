В аеропорту "Бориспіль" двох людей ушпиталили із підозрою на коронавірус [ Редактировать ]
В аеропорту "Бориспіль" з підозрою на коронавірус ушпиталили українця та громадянку Китаю. Як повідомляє Hromadske, чоловікові відразу після прильоту стало зле.
Обох пасажирів з підозрілими симптомами - доправили до Олександрійської клінічної лікарні Києва.
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