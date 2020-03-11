Коронавірус в Україні: фахівець ВООЗ приїде оглянути хворого

Сьогодні до Чернівців оглянути хворого на коронавірус приїде фахівець ВООЗ. Він має визначити, чи правильно його лікують. Нині стан пацієнта стабільний, - запевняють медики, але інфекція досі є в організмі - це засвідчив повторний тест