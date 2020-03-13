Турки вишукувались у черги за лимонною водою [ Редактировать ]
У Туреччині ажіотаж на лимонну воду. Після першого зафіксованого зараження коронавірусом, населення скуповує пахучий спиртовий розчин, який використовують для дезінфекції.
Люди з порожніми пластиковими пляшками - шикуються в черги біля крамниць, де рідину продають на розлив. За місцевим звичаєм, нею протирають руки після їжі.
Мерт Тюнч, студент:
Я завжди використовую лимонну воду. Але після новин про поширення коронавірусу, її ніде не знайти. Тепер користуюсь розчином частіше - практично щогодини.
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