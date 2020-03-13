У Туреччині ажіотаж на лимонну воду. Після першого зафіксованого зараження коронавірусом, населення скуповує пахучий спиртовий розчин, який використовують для дезінфекції.

Люди з порожніми пластиковими пляшками - шикуються в черги біля крамниць, де рідину продають на розлив. За місцевим звичаєм, нею протирають руки після їжі.

Мерт Тюнч, студент: