У Греції провели церемонію запалювання Олімпійського вогню. Літні ігри планують влаштувати в Токіо. Утім, над міжнародними змаганнями нависла тінь коронавірусу. Чи відбудуться спортивні ігри в Японії - дивіться далі.

Стародавня Олімпія. Жриця запалює факел від сонячного проміння. Так у Греції традиційно засяяв вогонь Олімпійських Ігор. Театралізована церемонія біля храму Гери вперше від 1984 року відбулася без глядачів, через пандемію коронавірусу. Лише кільком десяткам посадовців дозволили стежити за дійством.

"Я хотів би висловити щиру подяку президентові Грецького олімпійського комітету Спиросу Капралосу. Ми особливо вдячні за те, що за цих непростих обставин ви зробили все, щоб церемонія відбулася", - говорить Томас Бах, президент Міжнародного олімпійського комітету.

Через пандемію Covid-19 у світі скасували вже не один спортивний захід. Під питанням і Олімпіада в Токіо. Чутки про перенесення змагань, бюджет яких перевалив за 12 мільярдів доларів, циркулюють у пресі від перших спалахів інфекції. Перенести Ігри на рік радить американський президент Дональд Трамп. Однак організатори наполягають, щоб спортивне свято таки відбулося, як і планували - від 24 липня до 9 серпня.

"Як заявив президент Міжнародного комітету, змін щодо проведення Олімпійських Ігор немає. Із цього приводу є різні думки, але уряд Токіо готувався до цієї події. Усі чекають Олімпіади. Хоча весняний турнір із бейсболу серед школярів таки скасували, думаю, Олімпіаду та Параолімпіаду, як події світового масштабу, проведуть", - говорить Юріко Коїке, губернатор Токіо.

Доки чиновники вирішують долю змагань, олімпійський вогонь вирушає в подорож Грецією. Естафета охопить 37 міст, вогонь побуває біля 15 археологічних пам’яток. Довжина маршруту - три з половиною тисячі кілометрів, участь візьмуть 600 бігунів. У Японії естафета проляже від Фукусіми до столиці. Для учасників - це неабияка честь.

"Я вся аж тремчу, емоції переповнюють. Досі дуже зворушена", - говорить Анна Коракакі, учасниця естафети.

Японія вже приймала в себе літні Олімпійські ігри 1964. Спортивні чиновники сподіваються, що через 56 років уже за нових обставин полум'я стане добрим знаком для Країни вранішнього сонця.