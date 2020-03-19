В среду, 18 марта, в Днепропетровской области на железнодорожном переезде в районе города Верхнеднепровска электровоз переехал мужчину. От полученных травм он умер на месте, передает "Информатор".

По предварительной информации, 78-летний мужчина лежал на рельсах. Был это несчастный случай вследствие нарушения правил безопасности движения со стороны машиниста, либо же погибший целенаправлено лег под колеса локомотива - выясняют правоохранители.

Точная причина смерти также будет известна позже - ее озвучат специалисты судебно-медицинского бюро после проведения экспертизы. Известно, что погибший - житель села Братское.

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