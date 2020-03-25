До подій на східному фронті. Там ситуація без змін - бойовики не припиняють провокацій. Від початку доби вже п'ять ворожих обстрілів. Відразу після опівночі російсько-окупаційні війська атакували з гранатометів наші позиції на підступах до Авдіївки.

Зранку ворожі 120 міномети працювали поблизу Кримського та Оріхового. Під мінометний обстріл бойовиків потрапили оборонці Водяного, а неподалік Красногорівки ворог застосував протитанковий гранатомет.

Минулої доби супротивник вісім разів відкривав вогонь, зокрема й на ділянці розведення сил Богданівка-Петрівське. В українському війську - без втрат.