Опозиціонери кажуть - будуть боротися за кожне життя

На Донбасі за минулу добу сім разів порушували режим припинення вогню. Про це повідомляють у штабі Операції об'єднаних сил. Тим часом тисячі українців, що живуть на передовій, фактично лишилися сам на сам у протистоянні з коронавірусом. Хто і як допомагає таким людям на сході країни? Дивіться у матеріалі.

Це Луганська область. Місто Рубіжне. Корановірус тут спричинив паніку.

Сюди приїхав із допомогою співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко.

Юрий Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Мы привезли сегодня маски, перчатки, бахилы, аппараты. Они на границе. Сейчас ждем аппаратов ИВЛ. А, еще лекарство купили. Что еще вам нужно? Вы можете конкретизировать? Чем вам помочь? - Это конечно, основное. Спасибо вам за помощь. Средства защиты сейчас для медработников. И пока на единичный случай дыхательная аппаратура. Нам нужны кислородные концентраторы. Минимальное количество у нас есть.

Опозиціонери кажуть - будуть боротися за кожне життя.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

У нас волонтерское движение по оказанию помощи медикам. Это движение внутри партии и по всем областям. Практически везде наши партийцы оказывают медикам помощь. Потому что для нас позиция - нужно защитить врачей, потому что они солдаты на передовой. Мы с самого начала понимали, что нам нужно поддержать врачей. Поэтому, мы все это делаем в рамках общей программы. И в Рубежном, и в Лисичанске, и в Северодонецке. По городам, в другие области. Харьковская - вчера была. В Запорожскую. Я вчера в Черновцах был.

В Рубіжному, як і на території всій Луганщини, до нападу коронавірусу почали готуватися заздалегідь.

"И то, что мы имели два месяца назад и то, что сейчас - мы начали готовиться, когда еще в Китае началось - а у нас нет. Мы провели тренинги".

В "Опозиційній платформі - За життя" запевняють, зроблять все можливе аби забезпечити українців масками, тестами та апаратами штучного дихання.