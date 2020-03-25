На Запоріжжі через карантинні заходи Василівський реабілітаційний центр для хижих тварин опинився в скрутному становищі. Відсутність відвідувачів ударила по кишенях зоозахисників. Власникам звіринцю фактично немає за що закуповувати харчі для своїх вихованців. Докладніше - мої колеги.

Називати свої імена ці жінки із сусіднього містечка гірників не хочуть. Кажуть, нічого особливого не зробили. Просто поділились тим, що є.

"Яблоки, морковку, крупы, мясо, булки и варенье".

Допомогу в Центрі порятунку хижих тварин попросили кілька днів тому. Після того, як не стало туристів. Адже левову частку харчів для тварин закуповували саме за кошти з продажу вхідних квитків. Відколи оголосили карантин - запаси почали спустошуватись.

"Это телятина. В основном наш корм - это говядина, конина, телятина, баранина, козлятина, в общем, мясо копытных животных. В среднем каждый из этих существ съедает порядка 8 - 10 килограмм в сутки, в такое время года".

У цьому центрі понад півтори сотні диких тварин. Тож на добу потрібно майже двісті кілограмів м'яса. І це без овочів та фруктів.

Олександр Пилишенко, власник Василівського реабілітаційного центру для хижих тварин:

Витамины. Яблоки, которые с удовольствием едят большая половина нашего реабитцентра - это медведи и всякие грызуны. Поэтому каждому медведю в день около ведра овощей и фруктов положено. Поэтому яблоки. Морковка.

Усе це несуть і везуть до Василівки небайдужі. І чи не з усіх куточків України.

Олександр Пилишенко, власник Василівського реабілітаційного центру для хижих тварин:

Я понял, что в нашей стране достаточно много хороших людей. Очень много человечного я сейчас вижу в тех людях, которые и привозят на велосипедах, и привозят на больших автомобилях те продукты, в которых мы нуждаемся.

Зараз, каже Олександр Пилишенко, запасів днів на десять.

Олександр Пилишенко, власник Василівського реабілітаційного центру для хижих тварин:

Животные не должны быть заложниками неудач человеческих. Или проблем человеческих. И кормится животные должны согласно того рациона который им предписан. Поэтому если это 10 кг мяса, это 10 кг мяса.

Щоб тварини не померли з голоду, в Центрі намагаються запастися продуктами щонайменше - на місяць. Адже невідомо, скільки триватиме карантин і чи вистачить надалі ресурсів у тих самих волонтерів.