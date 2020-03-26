Офтальмологи из США нашли еще один симптом коронавируса. Это покраснение и дискомфортное состояние глаз, вызванные воспалением. Об этом пишет apostrophe.ua.

"Красные и слезящиеся глаза могут быть ранним симптомом заражения коронавируса, об этом говорит растущее число жалоб инфицированных пациентов на красноту, зуд, слезоточивость", - отмечают врачи.

Таким образом, американские офтальмологи в очередной раз смогли подтвердить свою же версию о том, что коронавирус может проникать в организм через глаза. В связи с этим медики рекомендовали защищать не только рот и нос, но и глаза.

"Одно воспаление слизистой оболочки глаза не обязательно указывает на заражение коронавирусом, но вместе с другими симптомами, вроде кашля и жара, оно может говорить о заболевании", - говорят они.

По стоянию на четверг, 26 марта, в Украине зафиксировали 156 случаев заболевания коронавирусом. От вируса умерли 5 человек, 1- выздоровел.

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