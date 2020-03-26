Майже півмільйона людей у світі заразилися новим коронавірусмом. На Covid-19 хворіють жителі 196 країн і територій. Більше ніж половина випадків інфікування у Європі. З огляду на офіційні дані, найшвидше інфекція поширюється в Іспанії та Італії, хоча темпи поступово спадають.

Критична ситуація у США, країна на третьому місці за кількістю недужих - майже 69 тисяч. Рекордсмен за кількістю смертей Італія - там цей показник уже вдвічі вищий ніж у Китаї - 7 503 людини, з них 37 - медики.

За різними джерелами, на самоізоляції половина жителів планети.