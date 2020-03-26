У Харкові невідомі напали на громадську приймальню народного депутата Юрія Бойка та партії "Опозиційна платформа - За життя".

Майже о другій годині ночі двоє невідомих обмалювали фасад балончиками з чорною фарбою та відірвали табличку. Камери відеоспостереження все зафіксували. В офісі вже назвали цей напад політично мотивованим, та закликали поліцію негайно розслідувати і знайти зловмисників.

Це вже одинадцятий напад на харківський офіс. Жоден з попередніх злочинів так і не розкрили.

Ірина Хижняк керівник громадської приймальні народного депутата Юрія Бойка: