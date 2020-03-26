Політична розправа: у Харкові понівечили громадську приймальню народного депутата Юрія Бойка та партії "Опозиційна платформа - За життя" [ Редактировать ]
У Харкові невідомі напали на громадську приймальню народного депутата Юрія Бойка та партії "Опозиційна платформа - За життя".
Майже о другій годині ночі двоє невідомих обмалювали фасад балончиками з чорною фарбою та відірвали табличку. Камери відеоспостереження все зафіксували. В офісі вже назвали цей напад політично мотивованим, та закликали поліцію негайно розслідувати і знайти зловмисників.
Це вже одинадцятий напад на харківський офіс. Жоден з попередніх злочинів так і не розкрили.
Ірина Хижняк керівник громадської приймальні народного депутата Юрія Бойка:
Это дело рук радикалов, которые уже сегодня 11 раз напали на нашу приемную. Кроме того, что совершен фактический акт вандализма, совершены были 3 преступления: 1) хулиганство; 2) умышленное уничтожение имущества политической силы. И препятствование законной деятельности народного депутата Украины Бойко Ю.А. и политической партии "ОПЗЖ".
И независимо на то, что сейчас все силы правопорядка Украины направлены на препятствование распространению коронавируса в стране, на соблюдение порядка в стране и недопущения более серьезных преступлений, все равно националистам не дает покоя присутствие нашей политсилы, и то, что ОПЗЖ открыто заявляет свою и поддержку и позицию по поводу происходящего в Украине.
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