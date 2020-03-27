В аннексированном Крыму с пневмонией госпитализированы почти 1500 человек [ Редактировать ]
В больницах аннексированного Россией Крыма с диагнозом ОРВИ находятся почти полторы тысячи человек, из них более одной тысячи пациентов с диагнозом "пневмония". Об этом сообщил "министр здравоохранения" оккупационной власти Крыма Игорь Чемоданов, передает "Крым.Реалии".
"У нас госпитализировано с признаками ОРВИ 1 447 человек, а именно с пневмонией – 1 039 человек. Для Крыма это колоссальное количество", – заявил Чемоданов и заверил, что далеко не все они заражены коронавирусом.
"Если человек кашлянул где-то, это не значит, что у него коронавирус. Люди продолжают болеть, в том числе ОРВИ и пневмонией", – отметил чиновник.
На данный момент в Крыму официально подтверждено семь случаев заражения вирусом COVID-19. Под наблюдением медицинских работников находится 1500 человек, из только в Севастополе - 1 767. Из-за эпидемии коронавируса, на украинском полуострове отменены все плановые операции и приемы у врачей.
Ранее так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что Крымский мост создает проблему в борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, на мосту невозможно организовать полноценную проверку людей, въезжающих на полуостров.
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