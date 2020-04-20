Наслідки карантину: безробіття змусить британців працювати на землі [ Редактировать ]
Безробіття змусить британців працювати на землі. Люди масово влаштовуються на ферми збирати овочі та ягоди. Це вперше в новітній історії британці зацікавилися такою непрестижною роботою. Раніше її виконували мігранти з країн Східної Європи. Втім, фермам все одно бракує робочої сили, і чимало врожаю зігниє просто на плантаціях. Світлана Чернецька докладніше.
На цій англійській фермі дозріває спаржа. Збирання врожАю в розпалі. Десятиліттями тут працювали лише мігранти з бідніших східноєвропейських країн. Але епідемія коронавірусу зупинила авіасполучення між державами. І лишила ці угіддя без закордонної робочої сили.
Девід Гартнолл, власник ферми:
Зазвичай до мене щороку приїздить величезна сім'я румунів. Вони збирають спаржу. Раніше я не раз намагався працевлаштувати місцевих, але наші люди охочіше йдуть на легший заробіток - у паби чи туристичну індустрію.
Та цього року все інакше. Через карантин багато британців втратили роботу. І змушені шукати спосіб вижити.
Крейг О'Нілл муляр, збирач спаржі:
Вчора було дуже важко. Не міг розігнутися. Спина, ноги - все боліло. Але думаю, за кілька тижнів звикну.
Збирачем спаржі Крейг працює лише два дні. Він навіть не знає, скільки отримає наприкінці місяця. Втішений, що знайшов де підзаробити. Адже працювати муляром більше не може, а допомога з безробіття мізерна.
Крейг О'Нілл, муляр:
У мене троє дітей, тож мушу заробляти. Я працював сам на себе, а отже, отримати обіцяну державну допомогу зможу лише в червні. Але ж дітей треба годувати.
Поруч із мулярем Крейгом працює студентка Кейті та шеф-кухар Девід. А загалом рекордних 30 тисяч британців зголосилися взятися за брудну роботу на землі. Але й цього замало. Щоб не втратити врожаї, необхідно ще 50 тисяч людей.
Джонатан Робертс, представник асоціації сільської землі та бізнесу:
Більшість із них ніколи б і не подумала про таку роботу. Це чудово. Але ми все одно не впораємося без робітників з-за кордону. Це звична практика для всіх сількогосподарських країн.
Перші чартери із сезонними робітниками з Румунії вже приземлилися в Лондоні. До червня прибуде 6 таких рейсів. Заробітчан чекають не лише для безпосередньої праці на полях, а й як інструкторів для неосвічених британців.
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