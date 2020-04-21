Українські медики так і не отримали обіцяних урядом трьохсотвідсоткових надбавок - за участь у боротьбі з коронавірусом. Хоча профільне міністерство відзвітувало, що гроші на доплати вже спрямували в регіони. Але ані в зарплаті, ані навіть в авансі - медпрацівники їх так і не побачили. Наші журналісти з'ясовували, у чому справа.

Ось так із черкаської станції екстреної допомоги ледь не щопівгодини карети швидкої виїздять на виклики. І їх щодня більшає, констатують медики. Бригада Олени щойно повернулася з району - їздили до пацієнта з підозрою на коронавірус. Після повернення дівчина терміново дезінфікує все обладнання в машині. Адже будь-якої миті знову можуть поїхати на виклик.

"Я маю трошечки прибрати, продезінфікувати свій інвентар …зі мною все гаразд, я свій костюм зняла і віддала на утилізацію".

Пацієнтів із підозрою на COVID-19 Олена та її колеги почали возити ще з кінця лютого. На початку березня урядовці говорили про можливі доплати медикам за цю небезпечну роботу, а наприкінці місяця навіть пообіцяли всім залученим до боротьби з вірусом - трьохсот відсоткову надбавку. Олена на неї розраховувала, але поки що марно.

Олена Гладка, фельдшер з медицини невідкладних станів:

Це хронічний стрес, така відповідальність, я вже не говорю, що ми ризикуємо своїм здоров'ям і нам з цим жити, нам контактувати з нашими рідними і близькими. Не хочеться ризикувати за даремно.

У цій ситуації опинились усі українські медики, залучені до боротьби з вірусом. Надбавок немає, а закон про них є, каже директор черкаського обласного центру екстреної допомоги. Щоправда, посилається він на наказ ще 2003 року про погодинну оплату надбавок медикам.

Ігор Фесун, директор Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги:

МОЗ спирається на наказ мінсоцполітики - це так званий Спідовський наказ, який в нас був прийнятий один в один, ми по роботі з ВІЧ-інфікованими як за годину отримуємо за три оплату. Логіка тут є, але ж є спочатку озвучили трохи не так і люди на це налаштувались. Люди б працювали і так, вони на передку і окрім них нема кому.

У швидкій порахували - за такими нормами, надбавка їхнього працівника на виклику до інфікованого пацієнта становитиме в середньому 150 гривень. Медики вже називають це знущанням. У профільному управлінні пояснюють: проблема нарахувань стосується лише екстреної допомоги. Адже на відміну від персоналу інфекційних лікарень, працівники швидкої не постійно контактують із ураженими.

Олег Найдан, заступник начальника управління охорони здоров'я Черкаської ОДА:

На своєму рівні ми пишемо і просимо дати роз'яснення і ми кажемо - у нас є одне, друге, третє проблемне питання на яке ми хотіли би мати роз'яснення.

Гроші на надбавки Черкащина, як і решта областей, вже отримала. Ці гроші медики мають отримати найближчим часом, - обіцяють у МОЗі.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

В змінах до держбюджету, які було прийнято на минулому тижні - передбачено близько 15,8 млрд гривень саме на підвищену ЗП всім медпрацівникам, які працюють з COVID-19. На найближчому засіданні уряду буде прийнято нормативне врегулювання в якій спосіб саме повинно нараховувати цю ЗП.

Тож який алгоритм розподілення ухвалять урядовці, медикам залишається тільки чекати рішення. І далі виїжджати на виклики.