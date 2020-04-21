Половина країни в масках, половина без. У Німеччині і досі не зобов'язали усіх жителів носити засоби індивідуального захисту у громадських місцях. Вимоги запроваджують лише окремі землі і міста. Чому - розбиралася Тетяна Логунова.

Біля мерії Дрездена довжелезна черга. Люди вишикувалися по безплатні маски. Саксонія стала першою землею Німеччини, яка зобов'язала своїх жителів носити засоби індивідуального захисту. У транспорті, аптеках, магазинах та інших громадських місцях.

Дірк Гілберт, мер Дрездена:

Це рішення уряд землі ухвалив у п'ятницю ввечері, перед вихідними. І у містян було обмаль часу, щоб підготуватися. Тому ми роздавали маски в екстреному режимі. Для тих, хто не може через відсутність засобів індивідуального захисту сісти у трамвай чи зайти в магазин.

Маски люди беруть охоче. Хоча й скаржаться на організацію процесу їх роздачі.

"Я стояла у черзі пів години, це не дуже довго. Та, думаю, було б краще і розумніше, якби мерія розіслала нам ці маски поштою. Щоб люди не збиралися у такій кількості разом".

Про намір надягти на жителів маски вже заявили й керівники інших земель. Баварцям, наприклад, дали тиждень на те, щоб вони запаслися засобами індивідуального захисту.

Маркус Зьодер, прем'єр Баварії:

З наступного понеділка набуває чинності вимога носити маски. У магазинах, аптеках, громадському транспорті. Це можуть бути різні маски. Мені от надіслали таку, у кольорах баварського прапора. Можна навіть використовувати шарф. Головне, щоб тканина закривала ніс і рот.

Запровадження масочного режиму вже проанонсували влада Саксонії-Ангальт, Мекленбурга - Передньої Померанії та ще кількох земель.

Саксонія - у масках, а Бранденбурґ і Берлін поки що без. Вимоги носити засоби індивідуального захисту в Німеччині запроваджують окремі землі і навіть міста. А от єдиного рішення для всієї країні - досі немає. Незважаючи на заклики лікарів і вірусологів, федеральний уряд не зобов'язує німців носити маски. А лише наполегливо рекомендує.

Чому так - є кілька версій. Кажуть, в уряді бояться, що маски дадуть німцям відчуття оманливої безпеки. І вони перестануть дотримуватися у громадських місцях соціальної дистанції. А це збільшить ризик інфікування.

Ларс Шааде, заступник керівника інституту імені Роберта Коха:

Носіння маски не скасовує інших рекомендацій. Ви маєте зберігати дистанцію, повинні регулярно мити руки. Маска - лише додатковий елемент захисту, а не панацея.

Є й простіше пояснення - дефіцит масок. Засоби індивідуального захисту неможливо придбати в аптеках, їх не вистачає навіть лікарям. І хоча німецькі підприємства перепрофілювалися і почали масово випускати маски, забезпечити ними усіх жителів країни найближчим часом не вдасться.