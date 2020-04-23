У Вишневому поліція оточила гуртожиток із зараженими коронавірусом [ Редактировать ]
Гуртожиток міста Вишневого, де напередодні зафіксували спалах коронавірусу, охороняють військові та поліція. Відвідувачів усередину не пускають. Загалом там мешкає дві сотні людей, з них у сорока дев'яти діагностували зараження. Проте інфікованих може бути й більше. Зараз усіх перевіряють за допомогою ПЛР-тестів. Докладніше - Ірина Баглай.
Тихе місто Вишневе під Києвом із 40-тисячним населенням прославилось в одну мить, коли одночасно у цьому гуртожитку виявили 38 захворілих на коронавірус, але цікаво що хвороба тут оселилась задовго до того, більш як за тиждень тому - а саме 14 квітня, коли померла одна з жительок гуртожитку. У соцмережах щодо її діагнозу уже гуділо все Вишневе.
Юлія, жителька м.Вишневе:
Тиждень ходила на роботу, померла - ніхто про це не знав. І тиждень ще всі хворіли, один одного заражали і зараз тільки закрили на карантин.
Сусіди ж дізнались про те, що у неї був коронавірус, від медиків. А от адміністрація гуртожитку була не багатослівна, згадує Оксана.
Оксана Багнат, мешканка гуртожитку в м.Вишневе:
Адміністрація наша прийшла в кімнату, опечатала і "ее нет"! Чому вона померла - от чого ми не знаємо, ми паперів не бачили.
Лише тиждень по тому в гуртожитку, стверджує жінка, нарешті провели дезінфекцію.
Оксана Багнат, мешканка гуртожитку в м.Вишневе:
Сьогодні зробили нам дезінфекцію нашого поверху, і гуртожитку, і того блоку, де проживала померла і знаходиться двоє людей в самоізоляції.
За кілька днів після першої смерті, сталася ще одна - помер чоловік. Відучора гуртожиток закритий. Трьох людей госпіталізували. А два поверхи, де жили жертви вірусу, ізольовані. Оксана з двома дочками мешкає якраз на одному із них. Після перших ПЛР-тестів хвороба підтвердились в її старшої доньки. Хоча й запевняє, що у дівчинки - жодних симптомів. Сама Оксана здорова, як і її молодша дочка.
У мене кімната 12 "квадратів", куди мене ізолювати від дитини, чи дитину від мене. Ми не можемо самоізолюватися повністю через відсутність електропостачання. Я мушу виходити на кухню готувати дітям їсти, закип'ятити води, щоб їх помити, зробити чаю.
Коронавірус оголив й інші проблеми - "війну" мешканців з власником гуртожитку. П'ять років, поки тривали суди, люди жили без електрики і гарячої води. Так поневіряються і досі. Бо хоч суд і став на їхній бік, власник відмовляється підключити світло й воду.
Георгій Майсурадзе, заступник міського голови Вишневого:
На жаль, власник так негарно себе веде - не дає їм доступу до комунальних зручностей. Ще минулого четверга було протокольно доручено відновити хоча б на період карантину постачання води, електрики.
Василь Володін, голова Київської ОДА:
Я одноособовим рішенням змінити цієї ситуації не можу, але ми знайдемо законні шляхи, як вплинути на це підприємство, яке є власником цього гуртожитку.
Тим часом, сам гуртожиток в оточенні поліції. В його приміщені чергує медсестра. Допомагають людям волонтери - вони передають продукти, ліки та маски.
Людмила Мартиненко, волонтерка:
Допоможіть, будь ласка, харчами, допоможіть ліками, приносьте до дверей гуртожитку. Тут поліція забере і буде передавати людям.
Сьогодні допомогу мешканцям гуртожитку доправила і місцева влада. Вирішили дати і гроші, однак із сумою ще не визначились. В самому ж гуртожитку нині на ізоляції понад дві сотні людей. Скільки з них хворих - точно не відомо. Чекають на результати ПЛР-тестів.
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