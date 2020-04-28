МОЗ не виключає новий спалах COVID-19 [ Редактировать ]
В Україні не виключають новий спалах COVID-19 вже за тиждень. Це пов'язано з недотриманням правил карантину під час святкування Великодня повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Також, за його словами, в двох областях Сумській та Одеській - розпочнуть тестування на антитіла до коронавірусу. Аби виявити незафіксованих раніше заражених на COVID.
Згідно з останніми даними МОЗ, натепер в Україні підтверджено 9009 випадків COVID-19. З них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. Серед лідерів Чернівецька область - там 1375 підтверджених випадків інфікування, та місто Київ - 1220.
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