В двох областях Сумській та Одеській - розпочнуть тестування на антитіла до коронавірусу

В Україні не виключають новий спалах COVID-19 вже за тиждень. Це пов'язано з недотриманням правил карантину під час святкування Великодня повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Також, за його словами, в двох областях Сумській та Одеській - розпочнуть тестування на антитіла до коронавірусу. Аби виявити незафіксованих раніше заражених на COVID.

Згідно з останніми даними МОЗ, натепер в Україні підтверджено 9009 випадків COVID-19. З них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. Серед лідерів Чернівецька область - там 1375 підтверджених випадків інфікування, та місто Київ - 1220.