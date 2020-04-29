У Кропивницькому співробітники СБУ запобігли вивезенню за кордон великої партії захисних масок. Схему налагодив місцевий житель. Чоловік скуповував маски, а тоді пропонував їх до продажу на закордонних інтернет-ресурсах, зокрема в країнах Північної Америки та Євросоюзу.

Посилки відправляв через поштові сервіси. Під час відсилання трьох тисяч медичних масок його й викрили. За таку кількість він планував отримати три тисячі доларів. Тепер на порушника чекає штраф.