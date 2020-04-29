Мешканець Кропивницького намагався продати медичні маски за кордон [ Редактировать ]
У Кропивницькому співробітники СБУ запобігли вивезенню за кордон великої партії захисних масок. Схему налагодив місцевий житель. Чоловік скуповував маски, а тоді пропонував їх до продажу на закордонних інтернет-ресурсах, зокрема в країнах Північної Америки та Євросоюзу.
Посилки відправляв через поштові сервіси. Під час відсилання трьох тисяч медичних масок його й викрили. За таку кількість він планував отримати три тисячі доларів. Тепер на порушника чекає штраф.
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