У Черкасах черговий гучний скандал через забудову історичної частини міста. Цього разу будівельна компанія вирішила звести 30-метрову багатоповерхівку з паркінгом та магазином - прямісінько на території археологічної пам'ятки. Міське управління архітектури виявилось не проти такого будівництва. І навіть надало підприємству містобудівні умови. Станіслав Кухарчук розкаже

Такі спуски та підйоми скрізь у центрі "старих Черкас". Офіційні згадки про місто з'явилися майже вісімсот років тому. Але життя тут вирувало й раніше - розповідає археолог Дмитро Куштан. Черкаси почали розростатися після зведення тут першого середньовічного литовського замку. Нинішні ж узвози - це його оборонні вали.

Дмитро Куштан, старший науковий співробітник інституту Археології:

Це ескарп, ескарп замку, зверху було замчище і по периметру оточене оборонними спорудами дерев'яно-земляними.

Ще від початку 90-х років ХХ століття ця територія внесена до реєстру археологічних пам'яток. Однак досі не досліджена спеціалістами. Історичні цікавинки тут не лише під землею, - запевняє археолог Михайло Сиволап.

Михайло Сиволап, археолог:

Я коли вожу по Черкасам екскурсії приїжджих, то я обов'язково проїжджаю тут. Тут не один будинок, а цілий комплекс, слава Богу тут збереглося з десяток старовинних будинків, тобто є на шо подивитись

Проте одна з них може зникнути назавжди. Особняк юриста Вацлава Кринського пережив громадянську та дві світові війни, але не встояв перед сучасними забудовниками. Міський департамент архітектури погодив будівельній компанії зведення у цьому місці 30 метрової багатоповерхівки. Збереження історичного споруди - план не передбачає. І дізналися про це містяни випадково.

"Там у кожному кубометрі землі лежать від кількох до десятків артефактів які говорять про історію міста. Про яку ми не знаємо. Ми досі споримо, в якому столітті, а не в якому році і при цьому ми це хочемо все це знищити".

Так емоційно Михайло Сиволап майже ніколи не розмовляє. Але виступити на засіданні виконавчого комітету вирішив, щоб вберегти історичне місце.

"Для мене це взагалі було дико, що департамент архітектури не володіє інформацією, які у нас є пам'ятки архітектури".

Однак, схоже, дозвільну документацію видали свідомо.

Це детальна карта Генплану забудови Черкас - історичний особняк в ньому позначений, як архітектурна пам'ятка. Тож на цьому місці не може бути житлової забудови. Та своєю відповіддю на запитання членів виконкому архітектор просто ошелешив:

Віталій Чорнуха, головний архітектор Черкас:

Якщо я зараз почну у людини вимагати ескізну пропозицію, то це буде перевищення - це буде корупція. - А до чого тут ескізна пропозиція? - Тому, що я не знаю що там хочуть збудувать. - Ви не бачили? А я бачив!

Після обговорень виконком цього разу врятував історичну ділянку від забудови, розпорядився скасувати видану компанії дозвільну документацію.