Исследователи из Ирландии выявили в организме человека патологию, способную привести к смерти от коронавируса.

Об этом сообщает Eurekalert.

По их словам, у больных коронавирусом на фоне самой ирнфекции развивается еще и синдром аномальной свертываемости крови, приводящему к образованию тромбоза в легких.

“Наши новые результаты показывают, что COVID-19 связан с уникальным типом расстройства свертывания крови, который в основном сосредоточен в легких и который, несомненно, способствует высокому уровню смертности, наблюдаемому у пациентов с COVID-19”, - отмечается в сообщении.

Известно, что во время исследований ученые смогли выявить у больных коронавирусной инфекцией сотни тромбов в дыхательных путях и блокирует доступ кислорода к легким, что неминуемо приводит к летальному исходу.

Ранее мы писали о том, что в ходе исследований американские ученые выяснили, что коронавиурсная инфекция не была создана в лабораторных условиях и является природной болезнью.