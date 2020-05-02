Смертельная патология: COVID-19 "развивает" опасную болезнь [ Редактировать ]
Исследователи из Ирландии выявили в организме человека патологию, способную привести к смерти от коронавируса.
Об этом сообщает Eurekalert.
По их словам, у больных коронавирусом на фоне самой ирнфекции развивается еще и синдром аномальной свертываемости крови, приводящему к образованию тромбоза в легких.
“Наши новые результаты показывают, что COVID-19 связан с уникальным типом расстройства свертывания крови, который в основном сосредоточен в легких и который, несомненно, способствует высокому уровню смертности, наблюдаемому у пациентов с COVID-19”, - отмечается в сообщении.
Известно, что во время исследований ученые смогли выявить у больных коронавирусной инфекцией сотни тромбов в дыхательных путях и блокирует доступ кислорода к легким, что неминуемо приводит к летальному исходу.
Ранее мы писали о том, что в ходе исследований американские ученые выяснили, что коронавиурсная инфекция не была создана в лабораторных условиях и является природной болезнью.
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