МОЗ запевнив українських медиків у нарахуванні "коронавірусних доплат" [ Редактировать ]
І нова статистика щодо поширення СОVID-19 в Україні. Майже 1,5 тисячі пацієнтів одужали. Нових випадків зараження - 550. З них 96 - у медпрацівників. Детальніше у матеріалі.
11 411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 сьогодні на 9 ранку. Одужали за минулу добу 85 людей, померли 7. Хворобу підтверджено у 771 дитини та 2250 медиків. Найбільше хворих на коронавірус зареєстрували в Чернівецькій області. Високий рівень інфікованості в Київській, Івано-Франківській, Тернопільській та Рівненській областях. Станом на ранок в столиці хворих збільшилося на 41 людину - загалом це 1492 киянина.
Нагадаю, напередодні медики кількох міст поскаржилися на відсутність доплат за роботу попри обіцянки влади. Сьогодні ж на брифінгу Степанов заявив, що гроші перераховано на місця та закликав медичних працівників звертатися на гарячу лінію Міністерства у разі виникнення конфліктів.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Я наголошую, що всі без виключення виплати повинні здійснюватися в повному обсязі. Ми направили листи до голів обласних державних адміністрацій, щоб вони відзвітували в розрізі кожного медзакладу і медпрацівників, які суми і як вони були виплачені. Велике прохання до всіх медиків, які не отримали обіцяних підвищень: у нас є гаряча лінія.
Загалом, медичним закладам, які лікують пацієнтів з коронавірусом, виділено більше 15 млрд гривень.
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