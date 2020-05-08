Единый государственный квалификационный экзамен (ЕГКЭ) и лицензионные интегрированные экзамены "Крок", которые сдают студенты-медики и интерны, отсрочили. Об этом заявили в Минздраве Украины.

Даты проведения экзаменов будут зависеть от ослабления Правительством карантинных мероприятий по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19.

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"Сейчас Центр тестирования разрабатывает сценарии, которые помогут сдать экзамены в оптимальные сроки", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозам МОЗ, экзамены "Крок" состоятся в июне, а первый этап ЕГКЭ - в сентябре.

Отмечается, что студентам и интернам, которые из-за карантинных ограничений (например, ограничение авиасообщения) не смогут сдать экзамены в назначенные сроки, будет предоставлена ​​возможность дополнительной их сдачи.

Ранее сообщалось, что студенты вузов закончат учебный год дистанционно.

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