Экзамены для студентов-медиков и интернов перенесли [ Редактировать ]
Единый государственный квалификационный экзамен (ЕГКЭ) и лицензионные интегрированные экзамены "Крок", которые сдают студенты-медики и интерны, отсрочили. Об этом заявили в Минздраве Украины.
Даты проведения экзаменов будут зависеть от ослабления Правительством карантинных мероприятий по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19.
"Сейчас Центр тестирования разрабатывает сценарии, которые помогут сдать экзамены в оптимальные сроки", - говорится в сообщении.
Согласно прогнозам МОЗ, экзамены "Крок" состоятся в июне, а первый этап ЕГКЭ - в сентябре.
Отмечается, что студентам и интернам, которые из-за карантинных ограничений (например, ограничение авиасообщения) не смогут сдать экзамены в назначенные сроки, будет предоставлена возможность дополнительной их сдачи.
Ранее сообщалось, что студенты вузов закончат учебный год дистанционно.
Также мы писали о том, как школьники будут отрабатывать "пробелы" в учебе.
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